Google dá ultimato a usuários do Reader - Link - Estadão

Empresa diz que depois de 15 de julho será impossível recuperar informações de sua assinatura do leitor de notícias

SÃO PAULO – O Google anunciou um prazo final para que usuários do seu Reader transfiram ou salvem seu conteúdo. Num post em seu blog oficial, a empresa disse que o dia 15 é o último dia para fazer isso.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+no Tumblr e no Instagram

Um pequeno FAQ no post explica o que vai acontecer. Aqui a tradução das duas primeiras perguntas.

1. O que vai acontecer com meus dados do Google Reader?