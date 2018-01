Google dará R$ 4 milhões para projetos de ONGs - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google lançou nesta segunda-feira, dia 10, no Brasil, o “Desafio de Impacto Social”, um concurso que vai premiar quatro organizações não-governamentais (ONGs) com R$ 1 milhão e assistência técnica para desenvolver projetos usando tecnologia para enfrentar problemas sociais no Brasil e no mundo.

O Brasil é o terceiro País s receber o Desafio, depois da Inglaterra e Índia. Qualquer organização legalmente constituída, sem fins lucrativos e não-governamental, pode participar. O projeto não precisa envolver necessariamente tecnologia digital nem produtos do Google. ”É importante para nós apoiar quem usa tecnologia para gerar um impacto social e com isso poder ajudar a resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo”, declarou Fábio Coelho, diretor geral do Google Brasil e mentor local do Desafio.

Até o dia 12 de março, as instituições podem cadastrar os seus projetos no site do Desafio. No dia seguinte, um time de funcionários do Google avaliará as ideias e escolherá dez finalistas que serão anunciados no dia 29 de abril. A partir de então, a votação será aberta para qualquer pessoa votar em seu projeto favorito. No dia 8 de maio, os finalistas apresentarão os seus projetos aos juízes no auditório do Google.

Quatro projetos receberão o prêmio. Um escolhido por votação popular, e outros três escolhidos por um painel de juízes formado pela diretora do Google.org, Jacqueline Fuller, o apresentador Luciano Huck, a empreendedora social Viviane Senna, o empresário Josué Gomes e o músico e ativista MV Bill.