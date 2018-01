Google Dashboard mostra suas estatísticas de usuário do Google - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ZPaJPxhPq_g" width="480" height="340" wmode="transparent" /]

O chamado Google Dashboard reúne em uma página as informações principais sobre todos os serviços do Google que você usa, isto é, quanto você usa do seu GMail, os últimos arquivos que você acessou no Google Docs, há quanto tempo você é usuário do Blogger, vídeos enviados e histórico de exibições do YouTube e até os registros das últimas pesquisas que você fez no serviço.

A página também contém links diretos para as páginas de configurações de cada um dos serviços exibidos.

Para acessar, logue-se na sua conta do Google, clique no canto superior direito em ‘Minha Conta’ e depois em, em Configurações Pessoais, em ‘Ver dados armazenados nesta conta’. Ou vá direto: https://www.google.com/dashboard