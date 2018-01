Google de olho no Hulu - Link - Estadão

De acordo com o AllThingsDigital, Google estaria disposto a pagar caro pelo site que oferece vídeos de programas de TV

O Hulu permite assistir a filmes e séries de TV, mas só funciona dentro dos EUA. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O site de streaming de vídeos Hulu está à venda. Amazon, Yahoo e a Dish Networks, provedora de TV por assinatura, já estão de olho nele. Só que agora a disputa ficará mais intensa: o Google entrou na briga. E está disposto a pagar muito pelo serviço, segundo o All Things Digital.

O Google teria feito uma proposta acima de US$ 2 bilhões pelo site. As outras interessadas teriam feito ofertas entre US$ 1,5 bilhões e US$ 2 bilhões.

A compra seria parte do movimento de expansão iniciado com a volta de Larry Page ao comando da empresa em abril. O Google poderia integrar o Hulu ao YouTube e à Google TV.