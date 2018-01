Google desenvolve console; diz jornal - Link - Estadão

Gigante de buscas também estaria desenvolvendo relógio de pulso e trabalhando em versão melhorada do Nexus Q

SÃO FRANCISCO – O Google está desenvolvendo um console de videogame e um relógio de pulso baseados em seu sistema operacional Android, publicou o Wall Street Journal na noite de quinta-feira, 27. Os dispositivos poderão estar disponíveis ainda neste ano, segundo o jornal, que citou fontes anônimas.

Ouya, console open source com sistema Android que chegou às lojas dos EUA nesta semana. FOTO: Divulgação

Maior empresa de buscas na internet do mundo, o Google também está trabalhando em uma versão melhorada do dispositivo que executa músicas por streaming, o Nexus Q, afirmou a matéria. O Google revelou o Nexus Q em junho de 2012, mas nunca lançou o produto, que recebeu críticas desfavoráveis.

O Google está cada vez mais envolvido com negócios envolvendo hardware, se posicionando para competir contra a Apple. A empresa adquiriu a fabricante de celulares Motorola Mobility no ano passado e está testando um dispositivo de computação vestível, o óculos Google Glass.

O Android é o sistema operacional para dispositivos móveis mais popular do mundo, com presença em três de cada quatro celulares inteligentes vendidos. Um console de videogame poderia proporcionar uma oportunidade significativa para o Google expandir o alcance do Android para além de seu reduto em smartphones e tablets.

Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentarem o assunto.

/REUTERS