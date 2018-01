Google desenvolve tablet com câmera 3D - Link - Estadão

Novo tablet faz parte do Projeto Tango, que o Google tem desenvolvido com smartphones Novo tablet faz parte do Projeto Tango, que o Google tem desenvolvido com smartphones FOTO: Reprodução

NOVA YORK – O Google está desenvolvendo um tablet de 7 polegadas que pode capturar imagens em três dimensões e planeja produzir cerca de 4 mil unidades protótipos a partir do próximo mês, publicou o Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento do assunto.

O aparelho, que é parte do Projeto Tango do grupo Tecnologias e Projetos Avançados do Google, terá duas câmeras traseiras, sensores infravermelhos de profundidade e software que pode capturar imagens precisas de objetos em 3D, segundo o diário.

O Projeto Tango do Google é uma plataforma para celulares e tablets Android projetada para acompanhar movimento em três dimensões do aparelho conforme o usuário o segura. Simultaneamente, o aparelho é capaz de criar um mapa do ambiente ao redor.

O principal produto do projeto, um celular inteligente protótipo, foi liberado em fevereiro e tem sensores similares. O produto foi projetado para criar um mapa 3D do espaço que cerca o usuário, publicou o jornal.

Representantes do Google não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

/ REUTERS