Google deve lançar Android TV - Link - Estadão

Fotos: Reprodução/The Verge Fotos: Reprodução/The Verge

SÃO PAULO – Depois que a Amazon apresentou seu FireTV ao mundo na semana passada, rumores sobre o Google lançando o que deve se chamar Android TV, aumentam. O site The Verge teve acesso a imagens e alguns detalhes do produto, que deve entrar na briga com Apple TV, Amazon FireTV e a Roku.

A empresa já tentou entrar no mercado de entretenimento com o seu Google TV, mas que fracassou ao tentar “substituir” a TV tradicional. Em julho do ano passado, vieram com o Chromecast, uma espécie de pendrive que quando acoplado à TV se tornava um retransmissor de conteúdo determinado pelo smartphone.

O visual, bem parecido com o da FireTV, mostra um menu com interface simples com aplicativos de conteúdo como Hulu, Netflix, Pandora, Vevo, além de outros pertencentes ao Google, como Youtube, Google Music, Hangouts e da própria loja de apps Google Play.

Além de vídeos, filmes e séries, o Android TV também abrirá portas para jogadores que queiram levar os games de aplicativos para a televisão. Não há informações de que o dispositivo do Google venderá um controle para game aliado à TV, como fez a Amazon.

Há dúvidas também sobre se o Google fabricará seu próprio hardware ou apelará para fabricantes terceiras para fazer o serviço por eles, como acontece na relação entre Google e LG para a fabricação dos smartphones e tablets Nexus.

Como diferencial, o Google vai apostar naquilo que sabe fazer de melhor: buscas e sugestões. O Android TV deve “aprender” sobre seu usuário e exibir sugestões baseadas no seu comportamento. “Acesso a conteúdo deve ser simples e mágico”, diz o documento do Google a que o The Verge teve acesso. Por “mágico”, entenda que ele será baseado em algoritmos rigorosos.

O Google deve dar a desenvolvedores os subsídios técnicos necessários para que todos possam criar aplicativos em cima da plataforma. Não há data para lançamento, nem informações se o Android TV, assim como o Google TV, chegará ao Brasil.