Google deve lançar dispositivo de reprodução de música - Link - Estadão

Sistema de entretenimento doméstico marcaria a entrada do Google no mercado de hardware

LOS ANGELES – O Google deverá lançar no final de 2012 um sistema de reprodução de música doméstico que será fabricado com sua própria marca e representará sua entrada na produção de hardwares, segundo informou nessa quinta-feira, 9, o Wall Street Journal.

FOTO: Marcio Jose Sanchez/AP – 11/5/2011

A informação, que cita fontes conhecedoras dos planos do Google, não foi confirmada oficialmente pela companhia, embora sejam consistentes com os anúncios feitos nos últimos meses por essa gigante do Vale do Silício.

O futuro dispositivo de entretenimento doméstico tem como objetivo principal a reprodução de música hospedada nos servidores do Google e transmitida a alto-falantes sem fio desde tablets ou smartphones. Em uma fase seguinte, o dispositivo doméstico poderia reproduzir outros formatos digitais, como vídeos.

A presença do Google nos lares não é nova, mas até então a empresa confiara em fabricantes de eletrônica para fazer chegar seus produtos, tais como a Logitech, que leva a Google TV aos televisores, e companhias como a Sony, que integraram a Google TV em seus aparelhos.

O mesmo ocorre no mercado da telefonia de alta qualidade, onde o Android, sistema operacional criado pelo Google, é o software predominante, apesar de a empresa o oferecer gratuitamente a fabricantes como Samsung e HTC, que comercializam a tecnologia com sua marca.

A decisão de vender dispositivos próprios aproximaria a estratégia do Google à da Apple, cujo iPhone é o modelo de smartphone mais vendido do mundo, assim como seu tablete iPad.

/ EFE

