Google deve lançar pagamentos móveis - Link - Estadão

O Google pretende lançar na quinta-feira, 26, o seu próprio sistema de pagamentos móveis, permitindo que os consumidores façam compras com os seus celulares. O anúncio foi confirmado por uma fonte ligada aos negócios da empresa. A companhia estaria trabalhando no desenvolvimento do sistema junto com a MasterCard, a segunda maior empresa de cartões de crédito do mundo.

Além disso, o Google já teria fixado parcerias com a loja de departamentos Macy’s Inc, com a franquia de roupas American Eagle Outfitters e com a lanchonete Subway. Ainda não se sabe se o projeto será lançado inicialmente apenas em Nova York ou se já será divulgado para todos os Estados Unidos.

O Google convidou repórteres para um evento na quinta-feira, dizendo que vai demonstrar suas “últimas inovações”. O sistema de pagamentos móveis que irão anunciar irá rodar no sistema operacional Android e estará disponível nos telefones da operadora Sprint Nextel, disse a Bloomberg. Todas as empresas envolvidas se negaram a comentar o assunto.

