Google diz que consertou o Gmail - Link - Estadão

No domingo, 27, 150 mil pessoas se surpreenderam ao tentar acessar suas contas de e-mail no Gmail e descobrirem que elas simplesmente não existiam mais. Quando o Google tentou consertar o problema, descobriu que 0,8% das contas haviam mesmo sumido por causa de uma falha na sua plataforma de computação em nuvem. No dia seguinte a companhia afirmou que teria que recorrer aos backups para restaurar as mensagens e os contatos perdidos, mas que isso demoraria um tempo.

—-

Durou até quarta-feira. Às 22h51, o Google atualizou a página que mostra o status dos seus serviços, o App Status Dashboard:

O problema com o Google Mail deve ser resolvido. Nós pedimos desculpas pela inconveniência e agradeços a paciência e a ajuda de todos. Fiquem assegurados que a confiabilidade do sistema é a maior prioridade do Google, e estamos fazendo constantes modificações para que nossos sistemas fiquem ainda melhores. O Gmail deve voltar ao normal para a maior parte das pessoas afetadas.

No dia seguinte, o Google reportaria na mesma página que o Gmail não tinha mais nenhum problema: