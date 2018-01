Google Docs no Office - Link - Estadão

O Google anunciou nesta segunda, 22, que terá um plug-in para o Microsoft Office para salvar os documentos criados e editados usando os programas do Office diretamente no Google Docs. O Google Docs é a plataforma online do Google para editar textos, planilhas e apresentações, que permite acessar os documentos em qualquer computador, além de editá-los em colaboração, isto é, simultaneamente com outras pessoas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

De acordo com o blog oficial sobre produtos empresariais do Google, ainda não há previsão para o lançamento do plug-in, chamado de Google Cloud Connect for Microsoft Office, para o grande público, mas clientes empresariais que utilizam a plataforma do Google Apps já podem testá-lo se inscrevendo neste endereço.

O plug-in é simples e permite editar os documentos nos programas do Office (Word, Excel e PowerPoint) normalmente. A cada vez que o usuário pressiona o botão de “salvar” o documento é atualizado e gravado também no Google Docs.

“Com o Cloud Connect, as pessoas podem continuar a usar a interface familiar do Office ao mesmo tempo que recebem os benefícios de colaboração via web que os usuários do Google Docs já aproveitam”, escreveu o gerente de produto Shan Sinha, responsável pelo desenvolvimento do plug-in, no blog da empresa. O executivo é o fundador da empresa DocVerse, comprada pelo Google este ano, cuja tecnologia deu origem ao novo plug-in do Google para o Office.

Segundo ele, o plug-in estará disponível gratuitamente quando for lançado para todos os usuários.

O Cloud Connect é mais uma arma do Google contra a dominância da Microsoft na área de softwares para edição de documentos. Se na versão 2010 do Office — a mais recente — a empresa de Bill Gates chegou atrasada ao criar ferramentas online para editar documentos em colaboração, o Google agora reage integrando-se ao software da Microsoft.

Além do Office 2010, a nova ferramenta do Google ainda é compatível com edições anteriores do Office (2003 e 2007).

—-

Leia mais:

• Nebuloso Office 2010

• Office ganha nova versão online