Google Docs para quem não tem conta Google - Link - Estadão

O Google lançou na sexta-feira, 4, uma versão demo do seu sistema de arquivos online, o Google Docs, que pode ser usada mesmo por quem não possui uma conta Google. A versão demo tem as mesmas funções que o serviço original e também pode ser editada colaborativamente e em tempo real. O compartilhamento de um arquivo demo é ainda mais fácil: nada de convites, é só clicar no link enviado por quem tem acesso a ele.

A única diferença é que o arquivo criado só dura 24 horas e, depois disso, é apagado dos servidores do Google. Ele pode ser impresso, mas não é possível salvá-lo no computador. A versão demo é útil para quem precisa de um lugar para compartilhar ideias rapidamente ou quer criar um documento com pessoas que não possuam contas Google, mas que não precisa de uma cópia permanente do que foi escrito. As panilhas, desenhos e apresentações também estão disponíves na versão demo.