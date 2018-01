Google Drive deve ser lançado dia 24 - Link - Estadão

Empresa apresentará serviço de armazenamento de arquivos semelhante ao Dropbox com 5 GB gratuitos

SÃO PAULO – O Google Drive, serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, deverá ser lançado na próxima terça-feira, 24. A informação é do Next Web, que recebeu um comunicado de um parceiro do Google que deu detalhes sobre o serviço.

—-

O Google Drive dará aos usuários 5GB de armazenamento gratuito. Não há detalhes sobre seu funcionamento; fala-se em um “desktop folder”, pasta de arquivos que funcionará tanto em Macs quanto em PCs.

Outro site, o TechCrunch, descobriu um aplicativo do Google Drive para Mac OS X. Segundo o Next Web, o Google Drive já estaria disponível para alguns usuários.

Com o novo serviço, o Google mira direto no Dropbox, serviço de armazenamento lançado em 2008 que é estimado em US$ 4 bilhões. O Dropbox atualmente oferece 2GB de armazenamento gratuito a todos os usuários.