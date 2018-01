Google Drive é lançado com 5 GB grátis - Link - Estadão

Serviço de computação em nuvem traz opções pagas também; ainda não há versão para iPhone e iPad

SÃO PAULO – Confirmando rumores, o Google anunciou nesta terça-feira, 24, seu serviço de computação em nuvem. Chamado Google Drive, ele oferece 5 GB de armazenamento na opção mais básica (seu maior concorrente, o DropBox, dá 2 GB).

A empresa disse em um comunicado em seu blog oficial que o usuário pode “subir e acessar todos seus arquivos, incluindo vídeos, fotos, PDFs e muito mais”.

O texto também ressalta a possibilidade de colaboração que o serviço oferece, através do Google Docs, em que é possível acrescentar e responder comentários uma série de formatos diferentes de arquivos.

O Google avisa que o Drive pode ser instalado no Mac ou PC e em tablets ou telefones Android. Uma versão para iOS (iPhone e iPad) ainda não existe. Mas “estamos trabalhando duro nisso”, informa o Google.

Além da opção básica, gratuita, o Google Drive tem versões de 25 GB (US$ 2,49 por mês), 100 GB (US$ 4,99 por mês) ou até 1 TB (terabyte) (US$ 49,99 por mês). Quando o usuário escolhe usar uma opção paga do serviço, seu Gmail também expande para 25 GB.

Segundo a empresa, o usuário pode anexar fotos que estão guardadas no Drive em posts do Google+. Em breve, isso também poderá ser feito diretamente em emails do Gmail.

Um vídeo promocional também foi divulgado: