Google Drive pode ser anunciado hoje - Link - Estadão

Serviço de nuvem do Google quer bater de frente com empresas como Dropbox

SAN FRANCISCO – O Google está preparando o lançamento de um serviço para permitir que fotos e outros conteúdos online possam ser armazenados online por internautas, afirmou uma fonte próxima do assunto. A iniciativa baterá de frente com um mercado dominado atualmente por empresas como Dropbox e Box.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

O serviço, que se chamará Google Drive, poderá ser anunciado ainda nesta terça-feira e será oferecido em versões gratuitas e pagas, informou a fonte.

A oferta do Google vai incorporar recursos de busca e permitirá aos usuários guardar fotos, textos e outros documentos na Internet e acessar esse conteúdo por qualquer dispositivo com conexão à Web.

Os consumidores terão 5 gigabytes de espaço gratuito no Google Drive, enquanto outras versões vendidas sob pagamento mensal terão vários tamanhos, chegando a 100 gigabytes, acrescentou a fonte.

Não ficou imediatamente claro quanto o Google vai cobrar pelas versões premium do serviço. Uma porta-voz do Google afirmou que a companhia não comenta rumores.

O Google gera 96 por cento de suas receitas com venda de publicidade. A empresa faturou 38 bilhões de dólares em 2011.

/ Reuters