Google e Audi se unem para ter carros com Android - Link - Estadão

Meta é que sistema de entretenimento de automóveis use sistema operacional da gigante de buscas

SÃO PAULO – O rádio dos próximos carros da Audi deverá usar a plataforma Android. Pelo menos é o que se pode esperar da parceria entre a montadora alemã e o Google, anunciada nesta segunda-feira, 30, pelo jornal americano Wall Street Journal.

A princípio, a parceria será oficializada na feira de eletrônicos CES 2014, que acontece em Las Vegas a partir da semana que vem.

De acordo com a notícia, as empresas se unem, junto à NVIDIA, para criar um sistema automotivo de entretenimento, navegação e comunicação operado a partir da plataforma Android, como se fosse um dispositivo móvel. Há quatro meses, a Audi divulgou que alguns de seus novos modelos viriam embarcados com conectividade 4G.