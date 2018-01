Google e China - de novo - Link - Estadão

Foto: Reprodução

Mais um capítulo na novela Google x China. Depois de a empresa ter ameaçado parar de censurar os resultados das buscas e afirmado que considerava deixar o país, a China se manifestou. Um dos chefes do órgão regulatório da internet chinesa afirmou, nessa sexta (12), que se o Google deixasse de censurar os resultados das buscas feitas em seu site, seria uma atitude “irresponsável” e implicaria em uma atitude do governo.

O Google e o governo chinês estavam em diálogo para discutir a permanência do grupo no país asiático após as acusações de invasão a contas do Gmail e ao sistema interno da companhia. Na quarta-feita (10), Eric Schmidt declarou que “algo vai acontecer em breve”. Li Yizhong, ministro da Tecnologia, Informação e Indústria da China, afirmou que o governo quer chegar a uma solução amigável para o impasse, mas que não vê indicações de que as leis se censuras sejam abrandadas.

Ainda não está claro como o Google irá proceder: se irá retirar a censura de seus sistemas de busca ignorando os avisos do governo ou se irá tirar o Google.cn do ar e tentar alcançar o maior mercado consumidor do mundo com seus produtos sediados nos EUA.