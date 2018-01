Google e Foxconn podem trabalhar juntos em robôs - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google pode trabalhar com a Foxconn em projetos na área de robótica, divulgou o Wall Street Journal.

O presidente da empresa taiwanesa, Terry Gou, teria se reunido com o chefe da divisão de robótica do Google, Andy Rubin, para discutir uma parceria na área.

No encontro, Gou teria se empolgado com as inovações demonstradas por Rubin. O executivo do Google teria também pedido a Gou ajuda na integração de uma empresa de tecnologia que a empresa de buscas está comprando. O Wall Street Journal citou “fontes familiarizadas com o assunto”.

O Google vem investindo na compra de empresas de robótica. Em dezembro, anunciou a aquisição da Boston Dynamics, conhecida por máquinas inspiradas em animais, como seus modelos BigDog (cachorrão), Cheetah (guepardo), WildCat (gato selvagem). Andy Rubin tem um histórico importante dentro do Google, tendo chefiado o desenvolvimento do sistema operacional Android.

A intenção do Google seria investir na automação de áreas como manufatura de produtos eletrônicos e em tarefas no setor de varejo.

A Foxconn, por sua vez, tem procurado incrementar a automação de suas fábricas na China, que hoje empregam mais de um milhão de funcionários.

Analistas entrevistados pelo Wall Street Journal explicam que a Foxconn pode dar ao Google um ótimo campo de testes para sua tecnologia de robótica. Para eles, o Google deve criar um novo sistema operacional de robôs para fabricantes, da mesma forma como criou o Android para dispositivos móveis.

“A Foxconn precisa da ajuda do Google para incrementar a automação de suas fábricas uma vez que a empresa tem a menor taxa de vendas por empregado, graças à sua enorme força de trabalho”, disse ao jornal Wanli Wang, analista na CIMB Securities. “Usar robôs para substituir trabalhadores humanos seria a próxima grande coisa na indústria da tecnologia. Outras empresas importantes de tecnologia, como Microsoft e Amazon, também estão desenvolvendo tecnologia em robótica”.