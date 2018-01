Google e Intel juntos - Link - Estadão

Intel fornecerá chips feitos sob medida que equiparão toda a linha de smartphones e tablets Android

Google e Intel anunciaram nesta terça-feira uma parceria que pode impulsionar a presença de ambas nos mercados de smartphones e tablets. A fabricante agora fornecerá chips desenhados exclusivamente para equipar toda a linha que usa como sistema operacional o Android, do Google, aumentando a capacidade computacional dos próximos dispositivos.

As duas empresas agora trabalharão juntas para adaptar a plataforma do Android para o chip Atom, da Intel, esperando em breve poderem oferecer smartphones e tablets equipados com tecnologia Intel.

Na conferência anual da empresa, o presidente da Intel Paul Otellini destacou sua confiança na recuperação no mercado de computação, dizendo que laptops mais leves devem chegar aos mercados até as festas de fim de ano.

/REUTERS