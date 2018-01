Google é investigado por violação de privacidade - Link - Estadão

Estados Unidos e União Europeia investigarão empresa por ignorar configurações de privacidade de usuários do Safari

NOVA YORK – Reguladores nos Estados Unidos e na União Europeia (UE) investigam o gigante de buscas Google por suspeitas de que a companhia ignorou configurações de privacidade de milhões de usuários do navegador da Apple, o Safari, de acordo com o jornal The Wall Street Journal, que citou fontes. O Google interrompeu a prática no mês passado após ser contatado pelo diário.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Google pode receber pesadas multas por violar privacidade de usuários. FOTO: Reprodução

As investigações — que englobam agências estatais e federais dos EUA, bem como um esforço pan-europeu liderado pela França — podem fazer com que o Google enfrente anos de batalhas legais e receba multas pesadas por violações de privacidade.

Em fevereiro, o jornal americano informou que o Google estava usando um código especial para instalar pequenos arquivos de rastreamento, os chamados “cookies”, nos computadores, iPhones e iPads de algumas pessoas, mesmo se os

dispositivos fossem definidos para bloquear esse tipo de rastreamento.

“Vamos, obviamente, cooperar com as autoridades para elucidar as questões”, disse uma porta-voz do Google. ”Mas é importante lembrar que nós não antecipamos que isso ocorreria, e temos removido esse tipo de rastreamento dos navegadores Safari.”

Nos EUA, a Comissão de Comércio Federal examina se as práticas do Google violaram uma resolução judicial com o governo no ano passado na qual a companhia prometia não “deturpar” suas práticas de privacidade para os consumidores, segundo fontes próximas às investigações.

A multa por dia por não respeitar o acordo é de US$ 16 mil para cada violação. Como milhões de pessoas foram afetadas, qualquer multa pode ser elevada rapidamente, dependendo do modo como for calculada.

A comissão se recusou a comentar o assunto.

Na Europa, uma comissão francesa acrescentou o imbróglio sobre o Safari à sua investigação sobre as mudanças de política de privacidade do Google. A comissão é a mesma que no ano passado impôs uma multa de US$ 130 mil à empresa americana por ela ter armazenado senhas e outros dados pessoais no momento em que seus veículos juntavam informações para o serviço de mapa Street View. Na época, o Google se desculpou e disse que apagaria dos dados coletados.

As informações são da Dow Jones.

/ Renan Carreira (Agência Estado)