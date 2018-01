Google e La Martinière chegam a acordo sobre digitalização - Link - Estadão

Depois de processo, editora francesa aceitou os termos da empresa para a digitalização de obras

PARIS – A gigante americana da internet Google e a editora francesa La Martinière chegaram a acordo sobre a digitalização de livros esgotados que põe fim à disputa judicial entre as empresas. Pelo comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira, o acordo termina com as “ações jurídicas iniciadas pela editora em 2006″ e permite “reafirmar a importância dos direitos autorais, além de garantir uma remuneração justa aos proprietários dos direitos”.

O grupo americano foi condenado em 2009 por falsificação após ter digitalizado obras da editora sem autorização e obrigado a indenizá-la em US$ 432 mil.

A editora e a empresa tecnológica não deram detalhes financeiros do acordo, que serve de marco para a “digitalização e comercialização de livros eletrônicos (e-books) de obras esgotadas cujos direitos são controlados pelo grupo La Martinière”, acrescenta a nota.

O anúncio do acordo ocorre depois que a Google e a editora francesa Hachette assinaram em julho acordo similar relativo a mais de 40 mil títulos esgotados nas livrarias.

Após a derrota na disputa com La Martinière, o grupo americano chegou a acordo também com a editora Hachette por via amistosa.

Outras grandes editoras francesas, como Gallimard, Flammarion e Albin Michel, denunciaram a Google em maio e reivindicam US$ 14,1 milhões, o equivalente a US$ 1.442 para cada livro digitalizado sem sua permissão.

