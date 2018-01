Google e Mattel vão relançar brinquedo View-Master com realidade virtual - Link - Estadão

O Google fechou uma parceria com a fabricante de brinquedos Mattel para lançar uma nova versão do View-Master, um binóculo lançado em 1939 e que permitia ver imagens estáticas em um disco que simulava um filme com efeito 3D.

O brinquedo, lançado no Brasil na década de 1960, é considerado uma das primeiras tentativas de levar a realidade virtual para o grande público. A parceria com o Google quer tornar esse objetivo real. O brinquedo vai incorporar a tecnologia do Cardboard, óculos de realidade virtual de papelão do Google, e trazer o View-Master para os dias de hoje.

A Mattel irá criar vídeos especiais com experiências e conteúdos exclusivos para o View Master e que hoje não estão disponíveis para o Google Cardboard.

O brinquedo funcionará sincronizado com um smartphone Android com o aplicativo Cardboard instalado e custará US$ 30. Já os filmes serão vendidos em pacotes com quatro experiências e custarão US$ 14,99 cada.

“Nossa ideia é usar o View-Master para tornar a realidade virtual acessível, fácil de usar, divertida, educativa e uma brincadeira familiar”, declarou o vice-presidente da Mattel, Doug Wadleigh.