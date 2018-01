Google é melhor empresa para trabalhar; diz 'Fortune' - Link - Estadão

Ranking anual da revista com as cem melhores empresas elegeu a dona do maior buscador mundo em primeiro lugar

Escritório do Google na California. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

WASHINGTON – O Google é a melhor empresa americana para se trabalhar, segundo o ranking anual que a revista Fortune publicou nesta sexta-feira, 20, repleto de outras empresas tecnológicas, comerciais e de assessoria.

Com 18.500 funcionários nos Estados Unidos, o gigante tecnológico aumentou seu quadro de empregados no país em 33% durante os últimos 12 meses, manteve o “entusiasmo” de seus trabalhadores em relação aos objetivos da empresa e lhes ofereceu atividades fora do horário de trabalho, justificou a revista.

Neste sentido, a classificação anual destaca que a companhia administra 25 lojas onde seus empregados podem consumir gratuitamente, e oferece quadras e pistas esportivas para que relaxem sem abandonar o posto de trabalho.

Dessa maneira, o Google passou de quarta à primeira empresa para se trabalhar nos EUA, enquanto no ano passado a posição honrosa foi da empresa de consultoria empresarial SAS Institute.

Em segundo lugar, está a empresa de consultoria Boston Consulting Group, com 1.958 empregados e que investe mais de cem horas para fechar cada nova contratação; seguida pela SAS Institute, com 6.046 trabalhadores, que autoriza licenças por doença sem limite de tempo, tem um centro de saúde gratuito e organiza ligas esportivas internas.

A “Fortune” também destacou a empresa de supermercados Wegmans Food Markets, que organizou tratamentos para seus empregados deixarem de fumar, além da firma de investimento Edward Jones, a empresa de armazenamento de dados NetApp e a imobiliária Camden Property Trust.

A lista das cem empresas com as melhores condições de trabalho está fundamentalmente formada por companhias do setor terciário, como consultoras, centros de saúde, supermercados, empresas de programação informática e imobiliárias.

Das cem empresas com melhor situação laboral, apenas 11 reduziram seus quadros de trabalho enquanto as demais os aumentaram, entre 1% e 39%.

