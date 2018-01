Google e Microsoft são acusadas de violar patente - Link - Estadão

Empresa norte-americana entrou na Justiça para proteger patentes de tecnologias que permitem a navegação por imagens de ruas, usadas nos serviços de mapas das empresas

WILMINGTON – O Google e a Microsoft foram processados por violação de patente de uma companhia do Estado norte-americano de Louisiana relacionada a seus sites de mapas, que permitem a navegação por imagens de ruas.

A Transcenic solicitou que um tribunal de Delaware impeça o Google e a Microsoft de continuarem infringindo sua patente e pediu ao órgão judicial compensações por danos.

A empresa afirmou em documentos entregues ao tribunal que o Street View e o Google Earth, do Google, e o Streetside, da Microsoft, violam sua tecnologia usada em sistemas para capturar imagens panorâmicas e permitir a navegação por meio delas.

A AOL e seu site de mapeamento MapQuest também foi citada como réu em razão do 360 View, serviço do site que permite aos usuários navegar por imagens no nível das ruas.

Google, Microsoft e AOL não comentaram o assunto.

