Google é multado por ofensa no Orkut - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Justiça do Rio de Janeiro condenou o Google Brasil a pagar R$ 12 mil a família de um adolescente ofendido em uma comunidade no Orkut em 2008. A decisão é da 19ª Câmara Cível.

Em 2009, a senha do perfil do menino foi roubada e ofensas passaram a ser feitas aos amigos dele. A mãe do menor entrou na Justiça após enviar vários pedidos de retirada da página do ar. Nenhum dos pedidos foi atendido. Na época, o menino tinha 13 anos de idade e precisou de tratamento psicológico para superar o trauma.

O Google argumentou que não poderia ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo autor, pois ele é menor de idade e, pelo termo de política do site, estaria proibido de utilizar o Orkut.

Segundo os desembargadores, “a responsabilidade da ré encontra-se não pela criação do perfil, mas pela sua manutenção na rede”. Para os magistrados, o adolescente foi exposto a situação vexatória.

