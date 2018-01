Google Earth monitora o meio ambiente - Link - Estadão

O Google deixou para anunciar seu mais novo projeto, o Google Earth Engine, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorre até o dia 10 em Cancun, no México. O programa pertence ao Google Labs, área que desenvolve aplicativos e programas experimentais, e é dedicado a cientistas e ativistas de proteção meio ambiente, pois permite um monitoramento exato das mudanças climáticas ao longo do tempo.

A plataforma reúne imagens via satélite do globo terrestre tiradas por mais de 25 anos, permitindo comparações entre diferentes épocas. O Earth Engine contará também com atualizações diárias das mudanças.

“A análise científica pode transformar essas imagens de um mero conjunto de pixels em informações úteis — como a localização e a extensão das florestas mundiais, além de mostrar como elas estão mudando ao longo do tempo. Da mesma forma, isso pode ajudar a direcionar recursos rápidos para desastres ambientais e no mapeamento dos recursos hídricos”, diz o post do blog do Google que anuncia a novidade.

