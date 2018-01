Google Editions ainda este ano - Link - Estadão

Visitantes do estande do Google na Feira do Livro de Frankfurt, que ocorre esta semana. FOTO: Frank Rumpenhorst/EFE

O Google espera pode lançar a sua plataforma de livros digitiais “Google Editions” nos Estados Unidos antes do fim deste ano, e na Europa no início de 2011, depois de chegar a uma série de acordos com as editoras do continente.

É o que afirmou nesta quinta-feira, 7, o representante do Google Editions na Espanha, Luis Collado, em uma entrevista à agência EFE durante a Feira de Livro de Frankfurt, na Alemanha.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“O lançamento será logo. Este ano nos Estados Unidos e nos primeiros meses de 2011 na Europa”, disse Collado, que insistiu que o Google não se considera uma editora, mas um intermediário entre os leitores e as empresas editoriais.

“Nós não somos editoras, não somos criadores de conteúdo”, acescrentou Collado, que explicou que eles se consideram “sócio tecnológico das editoras”.

Embora a posição de intermediário poderia colocar o Google no plano das livrarias, Collado disse que isto é relativo, pois também outras livrarias podem cooperar com a plataforma para vender conteúdos digitais.

Collado fala do lançamento da extensão do projeto do Google Editions, e não do projeto em si, que já está funcionando.

Atualmente, a plataforma do Google Books já tem 15 milhões de livros digitais, 2 milhões deles protegidos por direitos autorais ainda vigentes das editoras parceiras do Google.

Esses livros só podem ser acessados online e não estão disponíveis para download ou compra.

O próximo passo do Google é exatamente abrir a possibilidade de compra destes livros digitais protegidos por direitos autorais pelo Google Editions.

Embora atualmente os livros digitais não sejam nem 1% do mercado europeu, Collado acredita que a participação das edições digitais vão aumentar se todos os interessados participarem.

O que falta, segundo Collado, é simplificar o processo de compra digital e oferecer uma soluções tecnológicas única, para não criar formatos incompatíveis entre diferentes dispositivos usados para ler estes livros digitais, como o Kindle, da Amazon.

“Temos que garantir que a tecnologia deixe de ser um obstáculo”, disse Collado.

/ EFE