Google errou ao não dar importância a patentes - Link - Estadão

O alemão Florian Mueller é empreendedor e ativista de direitos de propriedade intelectual na área de software. Em 2005, iniciou uma campanha para abolir patentes de software na Europa, o que ainda não ocorreu. Ele acompanha questões de propriedade intelectual relacionadas a empresas de tecnologia em seu blog FOSS Patents e falou ao Link sobre as disputas.

O que o recente leilão das patentes da Nortel representa para o futuro das empresas de tecnologia?

O significado do leilão está no fato de o Google ter falhado em obter uma massa crítica de patentes. O Google continua a ser muito fraco em patentes. O seu sistema operacional, o Android, já enfrenta problemas sérios de propriedade intelectual, e o Google precisava desesperadamente comprar as patentes da Nortel.

A briga vai além do Android?

Grande parte do problema é a fraqueza do Google no seu portfólio de patentes. O que mostra uma certa arrogância e imprudência dele em respeitar a propriedade intelectual de outras empresas.

Como as disputas afetam os fabricantes de celulares?

A HTC enfrenta um problema maior com as ações judiciais da Apple contra ela do que com o acordo de licença com a Microsoft. O acordo permite que a HTC continue com seu negócio. Mas a Apple não quer conceder uma licença à HTC não importa o quanto ela esteja disposta a pagar. A Apple insiste que a HTC remova uma longa lista de características dos seus produtos. Se a HTC fizer isso, não será mais competitiva.

Foi um erro do Google não se proteger antes de entrar no mercado de celulares?

O Google cometeu muitos erros em relação a patentes. Ele deveria ter comprado patentes em leilões há muitos anos, e não só recentemente. O Google deveria ter percebido que o seu modelo de negócios “sem direitos autorais” era insustentável com os custos de licenças relacionadas às patentes relevantes. A alegação do Google de que o Android é “livre” funcionou no início, mas hoje virou uma piada na indústria.

Quais as diferenças entre as políticas do Google, da Apple e da Microsoft?

O jeito do Google é de testar os limites e descobrir até onde consegue chegar violando os direitos das outras empresas. A Apple é muito agressiva e insiste em direitos exclusivos. Trata as patentes para se prevenir que outros usem suas invenções protegidas. Eles não são fãs da ideia de compartilhar. Em contraste, a Microsoft detém muitas patentes mas coopera bastante. Eles não simplesmente se fecham. Em vez disso, oferecem licenças, aparentemente, de todas as suas patentes, mesmo para os seus concorrentes.

