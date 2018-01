Google espera duplicar receitas na América Latina - Link - Estadão

A América Latina continuará crescendo em um ritmo acelerado no uso da internet por sua capacidade de absorver as novas tecnologias e pelo atrativo de redes sociais como Facebook e Twitter. Vários especialistas que assistem à conferência “The Festival of Media LATAM 2010″, que termina nesta terça-feira, 26, em Miami, Estados Unidos, disseram que os países latino-americanos são um exemplo de criatividade no uso dos meios digitais, embora a televisão continue sendo relevante.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O diretor-geral do Google para a América Latina, Alexandre Hohagen, previu que sua empresa duplique em dois anos suas receitas na região. “Nossa visão é de otimismo. A América Latina continuará sendo a região que mais crescerá no mundo” no uso da internet, tanto pelo acesso por computadores quanto por telefones celulares, disse Hohagen.

O diretor-geral do Google para a região previu que o faturamento de publicidade nos veículos online representará em 2013 13% dos US$ 25 bilhões atuais, ou seja, terá quadruplicado em três anos.

O Google considera que a América Latina oferece grandes oportunidades de crescimento, embora seja necessário um trabalho de informação e educação muito forte entre as empresas para que entendam a dimensão do uso dos serviços online. “Curiosamente, o usuário latino-americano está hoje mais avançado que as empresas no uso da internet”, acrescentou.

Além disso, o Facebook e o Twitter são bem aceitos na região, pela própria personalidade dos latino-americanos, que gostam de compartilhar e socializar o máximo possível.

Publicidade

Empresas como Unilever e Diageo expuseram como suas campanhas de publicidade e marketing foram adaptadas para aproveitar a atração e impacto do Facebook e do Twitter. “Já não basta entreter na difusão de uma mensagem. O entretenimento tem que proporcionar uma verdadeira comunicação com o consumidor”, disse Enrique Tron, diretor de comunicação da Unilever no México.

Além dele, o vice-presidente de marketing da Diageo, Venky Balakrishnan, também expôs as inovadoras campanhas de publicidade desenvolvidas por sua empresa, que utiliza as redes sociais para atrair a participação de consumidores.

A integração de meios de comunicação nas campanhas de publicidade é uma das tendências dos departamentos de marketing, pois geram ideias muito criativas, segundo Roberto Martini, presidente e fundador da agência CUBOCC.

Os representantes brasileiros destacaram como o uso das redes sociais disparou, tornando o Brasil o segundo país do mundo — atrás apenas dos Estados Unidos — , onde mais se enviam mensagens pelo Twitter.

Apesar de reconhecer o poder das redes sociais, o presidente e diretor-geral da TV Azteca, Mario San Román, destacou que a televisão continuará sendo um meio essencial “sempre que fornecer conteúdos relevantes”.

Ele ressaltou que a televisão será o meio ideal onde podem convergir os serviços online, pois em países como o México “ela representa os valores de uma sociedade tradicional”.

O presidente da TV Azteca destacou as iniciativas de sua empresa para que a televisão continue no centro das atividades familiares não só para o entretenimento, mas também para a compra e a interatividade entre o consumidor e os fabricantes.

No entanto, Juan Saldívar, diretor-geral da Televisa Interactive Media, defendeu a ideia de que internet está destinada a ser o meio integrador de todos os demais, embora “as pessoas não deixarão de ver televisão”. “A internet está crescendo muito mais que os outros meios e o uso dos celulares é um novo fenômeno”, afirmou.

Segundo ele, o “desafio” é saber “como manter a atenção quando qualquer consumidor se encontra diante da televisão com dois ou três meios de comunicação diferentes” como seu computador, celular ou um iPad.

/ EFE