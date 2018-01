Google estaria de olho no Yahoo; diz jornal - Link - Estadão

O gigante das buscas teria interesse em vender publicidade via Yahoo

O Google estaria de olho no portal Yahoo, segundo notícia publicada pelo The Wall Street Journal nesta segunda (24). O gigante das buscas teria interesse em vender publicidade na plataforma Yahoo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Seria uma jogada com boas chances de não dar certo. Sendo duas das maiores empresas da internet, a operação provavelmente motivaria um processo antitruste.

Existe precedente. Em 2008, uma parceria publicitária entre as duas empresas foi barrada por órgãos reguladores americanos. No ano seguinte, o Yahoo fechou um acordo de dez anos com a Microsoft.

Segundo o WSJ, o Yahoo não quis comentar a notícia. Sabe-se, porém, que a empresa está buscando compradores com o objetivo de melhorar sua situação financeira.