Google estuda entrar no mercado de chips - Link - Estadão

Empresa quer ampliar conhecimento sobre interação hardware-software em peça importante para dispositivos móveis

SÃO PAULO – O Google está considerando entrar no mercado de chips, a partir da tecnologia criada pela ARM Holdings PLC. É o que diz uma notícia publicada hoje no site do canal americano de televisão Bloomberg, que cita uma fonte interna da empresa.

O chip ARM, como é conhecido popularmente, é muito usado em dispositivos móveis como tablets e smartphones.

É algo que pode ser especialmente interessante para o Google, uma empresa que há muito desenvolve softwares, mas que tem dados grandes passos na área de hardware e pode crescer ainda mais com o lançamento do óculos inteligente Google Glass.

Em entrevista à Bloomberg, a porta voz do Google, Liz Markman, reforçou o interesse da empresa em melhorar a integração entre hardware e software, mas negou que a empresa esteja desenvolvendo seus próprios chips.

Os chips criados pela ARM são especialmente importantes para dispositivos móveis como tablets e smartphones, e companhias como a Qualcomm e a Samsung rechaçaram as tentativas da Intel de se expandir nesse mercado.