Google exibe resultados do Gmail na busca - Link - Estadão

Ainda em fase de testes e para número limitado de usuários, o novo recurso segue na linha de criar uma ‘busca universal’

SÃO PAULO – O Google lançou mais uma novidade em seu sistema de buscas, seguindo a linha de integração de seus serviços – o Gmail Field, ainda em fase de testes. A ferramenta consiste em incluir resultados do Gmail dos usuários em suas buscas na página do Google.

Ao realizar uma pesquisa no Google logado em sua conta, aparecerá para o usuário, no canto direito da página, uma lista de e-mails relacionados ao tema pesquisado ou ao nome mencionado. Ele poderá ainda acompanhar informações referentes a um voo ou a uma compra online, por exemplo. Caso queira, será possível “esconder” os resultados provindos de sua caixa de entrada.

Por enquanto, o recurso só está disponível para usuários que utilizam o Google em inglês e que possuem um conta no Gmail (contas no Google Apps não são válidas para o cadastro). Interessados deverão se inscrever neste link para testar o serviço, mas as vagas são limitadas aos primeiros um milhão de usuários.

“O Gmail é quase maior do que todo o resto de nossa presença na web e continua a crescer”, disse ao site The Next Web Sagar Kamdar, diretor de gerenciamento de produto de buscas do Google. De acordo com o site, o Google estuda o conceito de “busca universal”, e diz que o e-mail é uma extensão natural da companhia.

Já segundo o site The Verge, o Google diz ter sido grande o desafio de lançar o serviço, sendo necessário ter precauções para assegurar a segurança e privacidade do recurso. Diz ainda que, após a versão para desktops, o serviço estará disponível para plataformas móveis.

Busca integrada

Vale lembrar que, em maio deste ano, o Google lançou nos Estados Unidos o modelo “Knowledge Graph” em seu buscador – em que o site tenta identificar de maneira rápida o contexto em torno das palavras-chave procuradas pelos usuários, sem que sejam obrigados a deixar a página.

O novo recurso é o mais recente exemplo de que empresas de busca estão deixando de oferecer apenas uma lista de links como resultado. Também em maio, o Bing, da Microsoft, revelou um novo design que inclui uma coluna de “visualização instantânea”, introduzindo elementos do Facebook e de outras redes sociais. No ano passado, o Yahoo apresentou sua “caixa de busca direta”.