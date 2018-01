Google exibirá resultados das eleições - Link - Estadão

Os resultados das urnas apuradas também poderão ser vistos no portal especial de Eleições do Google

SÃO PAULO – O Google terá um painel em sua página especial de eleições para divulgar em tempo real os resultados das urnas, neste domingo, 7.

Pelo portal “Política e eleições“, atualmente ocupado por uma lista de notícias variadas sobre as campanhas e pesquisas de todas as capitais do País, será possível acompanhar, a partir das 17h, os resultados das eleições para prefeitos e vereadores.

A página terá os resultados parciais obtidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e filtrará tudo por cidade, além de notícias e vídeos. “Os dados poderão ser visualizados tanto em nível estadual como nacional, indicando quais são os candidatos e os respectivos partidos vencedores em cada região”, diz o Google em nota.

