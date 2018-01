Google explora o corpo humano - Link - Estadão

No mesmo evento em que apresentou o rascunho do sistema operacional Chrome OS e a Chrome Web Store, o Google demonstrou um aplicativo experimental chamado Body Browser, que usa uma navegação à la Google Earth para ajudar o usuário a conhecer melhor a anotomia humana. Nesta quarta-feira, 16, a empresa liberou o software no Labs, área dedicada a programas ainda não terminados ou sem intenção comercial.

No site, é possível obter detalhes sobre qualquer parte do corpo apenas clicando em cima delas. Ou, se preferir, digitando seu nome em inglês (o português ainda não é uma opção) na barra de buscas, fazendo que o sistema a procure e dê um zoom em cima dela.

O único porém é que, para testar a nova funcionalidade, o usuário precisará de um navegador com suporte a WebGL, um padrão aberto de renderização de imagens que tem suporte apenas do Chrome (acima da nova versão) ou do Firefox 4 beta. Abaixo, o vídeo demonstrativo da ferramenta: