Google fala 30 línguas - Link - Estadão

O Google Tradutor vai se tornar uma central única de tradução da web. Essa parece ser uma das pretensões da empresa californiana, que anunciou, nesta terça-feira, 4, a expansão da função “text-to-speech”. Agora, a ferramenta que transforma as palavras traduzidas em som, dando a oportunidade aos usuários de saberem a pronúncia do termo buscado, falará em mais 27 línguas, incluindo o português.

O Google Translate usa o software open-source eSpeak para transformar o texto em som. Esse sintetizador utiliza uma tecnologia que não se baseia em gravações de voz humana, por isso a qualidade de fala das línguas incluídas agora no serviço é inferior às contempladas há mais tempo.

A empresa lançou o “text-to-speech” em novembro do ano passado e, recentemente, disponibilizou o serviço em creole haitiano, francês, italiano e alemão. Agora, a função foi adicionada para 27 línguas, entre elas o mandarim, o grego, o russo, o turco e o português.

Fazem parte do esforço de se tornar uma grande central de tradução, o lançamento, na semana passada, da nova versão do aplicativo Goggles com recurso de tradução para 17 idiomas, a transcrição de áudio automática para vídeos em inglês do YouTube, a tradução automática de páginas da web pelo Chrome e a tradução por voz em tempo real para celulares.