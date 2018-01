Google fecha parceria com Harvard e MIT - Link - Estadão

Empresa desenvolverá software para a Open edX, plataforma de cursos online gratuitos criada pelas instituições

SÃO PAULO – O Google anunciou na terça-feira, 10, que desenvolverá um software para a Open edX, plataforma de cursos online gratuitos criada pela Universidade de Harvard e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Em comunicado no blog Google Research, a empresa descreveu o projeto como uma progressão de seu projeto Course Builder, ferramenta em código aberto que permite a qualquer pessoa desenvolver seu próprio curso online. “Estamos pegando o que aprendemos do Course Builder e aplicando no Open edX para trazer mais inovação para uma plataforma aberta de ensino online de massa [conhecidas como MOOCs]“, escreveu Dan Clancy, diretor de pesquisa da empresa.

De acordo com o Google, desde o lançamento do Course Builder, há cerca de um ano, “indivíduos têm criado cursos sobre tudo, de teoria de jogos à filantropia”. “A plataforma ajuda a cumprir nossa meta de tornar a educação mais acessível”, disse Clancy.

Apesar da conexão, as plataformas seguirão separadas. Segundo o presidente da edX afirmou, a intenção é lançar um novo site que se torne um “YouTube para cursos online abertos de massa [ou MOOCs]“. No início do ano que vem, os cursos migrarão do site da edX para o novo local, o site mooc.org.

O termo MOOC foi criado em 2008 por dois acadêmicos canadenses. Andrew Ng, fundador da plataforma Coursera, disse ao Link em entrevista: “Os Moocs (Cursos Online Abertos e Massivos) são uma forma de melhorar o ensino tradicional, porque o aluno pode assistir à aula online e ir para a classe preparado para discussões mais profundas.”

Segundo Clancy, do Google, “nossa indústria está nos estágios iniciais dos MOOCs e precisamos experimentar muito até achar a melhor maneira de atender as necessidades educacionais do mundo”.

Os cursos interativos e MOOCs oferecidos pela edX incluem aulas de direito, história, ciência, engenharia, administração, ciências sociais, ciências da computação, saúde pública e inteligência artificial.

—-

Leia mais:

• Pela web, uma revolução na educação