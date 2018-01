Google fez lance igual a 'Pi' por patentes - Link - Estadão

A empresa usou o Pi e outras constantes para propor valor de compra por patentes de comunicação sem fio da Nortel

Um grupo formado por seis empresas, entre elas Apple e RIM levou as patentes por US$ 4,5 bilhões

NOVA YORK – No leilão pelas patentes de comunicação sem fio da Nortel Networks, na semana passada, os lances do Google tinham valores misteriosos como US$ 1.902.160.540 ou US$ 2.614.972.128.

Quem sabe matemática pode reconhecer os números como a constante de Brun ou a constante de Meissel-Mertens, mas eles intrigaram muitos dos envolvidos no leilão, de acordo com três pessoas que tinham conhecimento direto da situação na sexta-feira, 1.

“Os números dos lances do Google nem pareciam números”, disse uma das fontes. “Logo ficou claro que um dos lances deles era a distância entre a Terra e o Sol. Outro era a soma de uma constante matemática famosa. E quando a disputa chegou à casa dos us$ 3 bilhões, eles deram Pi – US$ 3,14159 bilhões - como lance”.

“Ou eles estavam altamente confiantes ou estavam entediados”, disse a fonte.

Não se sabe que estratégia o Google estava empregando, se desejava confundir os adversários, intimidá-los ou simplesmente expressar a irreverência que é um traço essencial de sua personalidade empresarial. Mas, quaisquer que tenham sido os motivos, as travessuras do Google não funcionaram.

Um grupo de seis empresas –Apple, Microsoft, RIM, EMC, Ericsson e Sony– venceu o leilão de 6 mil patentes e pedidos de patentes da Nortel, com um lance de US$ 4,5 bilhões.

O número final foi três vezes superior às expectativas de alguns analistas, um sinal da distância que os adversários do Google estavam dispostos a percorrer para conquistar aquele tesouro de tecnologia sem fio e bloquear as ambições do gigante das buscas online.

A expectativa era de que o Google saísse vitorioso, depois de apresentar lance inicial de US$ 900 milhões em abril. Mas o leilão iniciado segunda-feira passada, 27, que passou por 20 rodadas de lances em quatro dias, terminou resultando em preço salgado demais até mesmo para o Google, segundo as fontes.

Ainda que as reservas de caixa do grupo fossem de US$ 36,7 bilhões em 31 em março, o Google não se dispôs a pagar mais de US$ 4 bilhões pelas patentes, de acordo com uma fonte.

/ Nadia Damouni (REUTERS)