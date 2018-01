Google fica com 5;94% da Lenovo após venda da Motorola - Link - Estadão

HONG KONG – O Google deterá uma participação de 5,94% no grupo chinês Lenovo, avaliada em US$ 750 milhões, depois de fechado o acordo da Lenovo para compra da divisão de celulares Motorola, do Google, segundo divulgação feita na bolsa de valores de Hong Kong.

O Google levará 618,3 milhões de ações da Lenovo, a US$ 1,213 cada, afirmou a bolsa de valores na noite de quinta-feira.

A Lenovo concordou em comprar a divisão de celulares Motorola na semana passada, por US$ 2,91 bilhões em um acordo envolvendo dinheiro e ações.

