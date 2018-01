Google Games? - Link - Estadão

O Google comprou a empresa de games sociais Slide, em mais um passo para reforçar sua concorrência com o Facebook. A desenvolvedora criou aplicativos como o Super Poke!, Slideshow e Top Friends para redes sociais como Orkut, Facebook e Myspace.

A empresa pagou US$ 182 milhões pelo grupo criado por um dos fundadores do PayPal, Maz Levchin, além de US$ 46 milhões em bônus para retenção de funcionários, segundo uma pessoa próxima ao acordo.

“Conforme a equipe da Slide se incorpora ao Google, investiremos ainda mais para melhorar os serviços sociais do Google e ampliar essas capacidades para nossos usuários na rede”, afirmou o diretor de engenharia do Google, David Glazer, no blog da empresa.

O acordo é o mais recente de uma série de aquisições feitas pelo Google, incluindo os planos de comprar a ITA Software por US$ 700 milhões de dólares. O Google comprou 22 empresas no primeiro semestre de 2010.

/ALEXEI ORESKOVIC (REUTERS)