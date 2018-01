Google+ ganha reconhecimento facial - Link - Estadão

Empresa mostra que aprendeu com críticas ao Facebook ao fazer função ser opcional

SÃO PAULO – O Google+ ganhará uma função de reconhecimento facial esta semana. Chamada “Find My Face” (ou “encontre meu rosto”) ela permitirá a usuários da rede social acharem automaticamente e marcarem fotos postadas por amigos e conhecidos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

A nova função, porém, será opcional e terá que ser ativada pelo usuário. Pode-se também aceitar ou rejeitar o taggeamento de outra pessoa. A empresa mostra que aprendeu com as críticas que o Facebook recebeu por ter feito sua função de reconhecimento ser ativada automaticamente.

A tecnologia da nova função é a mesma usada no novo sistema operacional Android 4.0.

Facebook. A rede social concorrente do Google+, em agosto, já havia tornado padrão o mecanismo de reconhecimento facial para a marcação de fotos no site. Assim, como funciona hoje, o Facebook fazia automaticamente o reconhecimento dos rostos em fotos e sugeriria amigos a serem marcados. A ideia gerou muita polêmica na época.

Pesquisadores alertaram para o perigo do sistema de reconhecimento facial, que poderia ser utilizado para identificar pessoas instantaneamente em qualquer lugar. A Alemanha chegou até a pedir o fim do serviço no país.

—-

Leia mais:

• O perigo do reconhecimento facial

• Fotos marcadas