Google Glass é usado em evento de moda - Link - Estadão

SÃO PAULO – Neste domingo, 9, em um desfile da marca Diane von Furstenberg’s durante a Semana de Moda de Nova York, modelos caminharam na passarela usando os óculos do Google, projeto anunciado pela empresa em junho.

Sergey Brin, cofundador da companhia e “garoto-propaganda” do Google Glass assistiu, com os óculos, o desfile da primeira fileira. Os óculos utilizados gravaram o desfile todo, que será usado em uma ação publicitária do produto.

O Google já havia mencionado sua intenção em colocar o Glass no mercado até 2014.

Para o evento, que vai até esta quinta-feira, 13, o Twitter lançou uma página especial em seu site, clique aqui para conferir.

