Google Glass fica mais perto do mercado - Link - Estadão

Empresa enviou convites a milhares de pessoas no Google+ para compra de dispositivo antes de lançamento global

SÃO PAULO – O Google Glass está cada vez mais perto de chegar ao mercado. A prova vem do convite feito pela empresa a 10 mil pessoas para que elas comprem uma versão melhorada do Glass antes que o público possa por as mãos no aparelho.

Através da página do Glass no Google +, a empresa divulgou que uma nova versão do aparelho está pronta para chegar ao mercado.

Os donos de antigos protótipos do Glass poderão convidar três amigos para comprar a nova versão, além de trocar seus aparelhos pelos novos modelos.

O Google não divulgou quais são as inovações no novo modelo do Glass, que deve chegar ao mercado em 2014, em valores entre US$ 300 e US$ 500 – certamente bem menos que os US$ 1500 cobrados pela empresa aos usuários que primeiro adotaram o Glass.

—-

