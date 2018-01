Google Glass ganha armações assinadas por Diane Von Furstenberg - Link - Estadão

O cofundador do Google Sergey Brin, a designer Diane von Furstenberg e o diretor de criação da marca da estilista Yvan Mispelaere durante a semana de moda de Nova York em 2013. FOTO: Reuters O cofundador do Google Sergey Brin, a designer Diane von Furstenberg e o diretor de criação da marca da estilista Yvan Mispelaere durante a semana de moda de Nova York em 2013. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Google lançou para venda nos EUA novas armações para o Google Glass assinadas pela estilista belga Diane von Furstenberg.

Os novos modelos, anunciados no início do mês, têm versões masculinas e femininas de grau e de sol e atacam uma das principais críticas feitas ao óculos inteligente do Google, de não ter apelo de moda e não serem práticos para uso no dia a dia.

As armações desenvolvidas por Furstenberg estão sendo vendidas pela loja online Net-A-Porter apenas para quem mora nos EUA. São cinco armações e oito tons de lentes diferentes. Um kit com o modelo femino de grau e o de sol sai por US$ 1,8 mil. Já uma versão masculina custa US$ 1.650 mil. O modelo mais tradicional do Google Glass custa US$ 1,5 mil.

Essa é a primeira parceria do Google para oferecer novas armações para o Google Glass, mas a empresa promete em breve acrescentar outros nomes, além de Furstenberg, como seus parceiros.

O Google divulgou um vídeo no qual Furstenberg conversa com Isabelle Olsson, designer do Google Glass, sobre o visual do produto.

Os óculos Google Glass são vendidos nos EUA por meio do programa de testes Explorer. O Google acaba de abrir as vendas também para o Reino Unido, primeiro país fora os EUA a receber o produto.

