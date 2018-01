Google Glass ganhará versões Ray-Ban e Oakley - Link - Estadão

MILÃO – A Luxottica, fabricante dos óculos de sol Ray-Ban, fechou um acordo para projetar, desenvolver e distribuir óculos com base no Google Glass, do Google, potencialmente levando a nova tecnologia a um mercado mais amplo.

O Google Glass consiste em uma pequena tela do tamanho de um selo ligada a uma armação de óculos. Ele pode gravar vídeos, acessar e-mails e obter informações da Web por conexão sem fio conectada com o telefone celular de um usuário.

A italiana Luxottica disse nesta terça-feira, 25, que suas duas grandes marcas, Ray-Ban e Oakley, seriam parte do acordo, mas não deu detalhes financeiros ou de outra natureza.

“Acreditamos que uma parceria estratégica com um líder como o Google é a plataforma ideal para o desenvolvimento de um novo caminho a seguir em nossa indústria, respondendo as crescentes necessidades dos consumidores em uma escala global”, disse o presidente executivo da Luxottica, Andrea Guerra.

Guerra afirmou ao jornal La Repubblica que os novos óculos estariam prontos para chegar ao mercado em 2015.

