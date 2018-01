Google Glass terá opções com grau - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google lançou nesta terça-feira, 28, quatro armações com lentes de grau para serem usadas no Google Glass. O produto está disponível somente por encomenda no site da empresa a US$ 1,5 mil.

O Google Glass, ainda em fase de testes, deve chegar ao consumidor este ano, segundo os planos da empresa.

As novas armações de titânio têm diferentes estilos e custo adicional de US$ 225 sobre o preço de venda do gadget. As opções ganharam os nomes de Split, Thin, Bold e Curve. Além disso, lentes escuras também podem ser colocadas agora, em três opções: Edge, Classic e Active.

Os óculos do Google surgiram em 2012 e têm proliferado nos últimos meses à medida que os fãs de tecnologia recebem suas unidades após se inscreverem no “programa explorador”, ainda vigente, e que serve para a companhia testar o dispositivo antes de lançá-lo de maneira mais ampla. Nessa fase, seu preço é de US$ 1.500.

Veja o vídeo de lançamento da novidade:

/ EFE