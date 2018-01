Google homenageia escritor Mark Twain - Link - Estadão

Considerado o maior escritor americano, Mark Twain faria hoje 176 anos. O Google fez um Doodle em sua homenagem

O Google lembra nesta quarta-feira o escritor e jornalista americano Samuel Clemens, conhecido como Mark Twain, no dia em que marca 176 anos de seu nascimento.

No cabeçalho da página do buscador aparece um desenho de crianças pintando a palavra “Google” em um cercado, uma referência aos personagens infantis que povoavam os romances de Twain.

Com títulos como “As Aventuras de Tom Sawyer”, “As Aventuras de Huckleberry Finn”, e o “O Príncipe e o Mendigo”, o escritor (1835-1910) deixou um grande legado literário.

Essas obras no currículo o fizeram ganhar o título de “pai da literatura americana”, como definiu o também romancista americano William Faulkner em 1955.

