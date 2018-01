Google homenageia Olimpíada do Rio - Link - Estadão

Como já é costume no mecanismo de busca, algumas datas comemorativas, aniversários e eventos especiais são celebrados pelo Google através das versões temáticas de seu logotipo. Não seria diferente com a escolha do Rio de Janeiro para sede da Olimpíada de 2016.

A página inicial do Google em português mostra durante este sábado uma ilustração especial, que retrata a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. No entanto, apenas os usuários que acessam o Google brasileiro como padrão que podem ver a homenagem – o site internacional continua mostrando o logotipo tradicional.