O popular jogo Tetris está completando hoje 25 anos e o Google resolveu homenageá-lo. E aí, ficou com vontade de jogar? No site oficial do popular jogo de encaixar tem até uma versão patrocinada pelo filme “A Era do Gelo 3“, que estreia em 1 de julho nos cinemas, em que você ajuda o hilário esquilo Scrat a pegar suas nozes.