Google inclui Galápagos no Street View - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos ecossistemas mais ricos do mundo, o arquipélago de Galápagos, logo poderá ser explorado por meio do Street View, serviço de mapeamento visual do Google que permite ver imagens panorâmicas reais de lugares pelo mundo. Pessoas carregando mochilas especias com câmeras do Street View vão explorar as ilhas vulcânicas do arquipélago de Galápagos para montar um passeio virtual por uma das regiões mais biologicamente ricas do planeta e que foi objeto para a pesquisa mais importante de Charles Darwin, sobre a evolução das espécies.

O Google disse nesta quinta-feira, 23, que o projeto faz parte de uma parceria com a Fundação Charles Darwin e a Direção dos Parques Nacionais de Galápagos. As imagens, de acordo com o Google, serão disponibilizadas até o fim deste ano. Quando estiverem no ar, será possível ver as tartarugas gigantes, patolas de pés azuis, além de passear pelas trilhas, campos de lava da região e pela cratera do vulcão Sierra Negra.

Durante dez dias, exploradores do Google passearam pelas trilhas, navegaram pelos rios e mergulharam na costa do arquipélago com os equipamentos do Street View que capturam imagens em 360º. Foram mapeados dez locais selecionados pelos parceiros do Google, segundo a empresa.

Não é a primeira vez que o Google mapeia parques e lugares protegidos. Usando veículos e equipamentos especiais, a empresa já incluiu no Street View os picos mais altos do mundo, o Grand Canyon (EUA), pistas de esqui, a Amazônia, parques nacionais na Califórnia, regiões da Antártica e do Ártico, e dentro de oceanos. É a primeira vez, porém, que um projeto do tipo mapeia uma região tanto na superfície quanto sob o mar.

Segundo o Google, o projeto servirá para chamar a atenção para a proteção da natureza e de animais ameaçados. “Esperamos que as imagens do Street View não apenas promova importantes pesquisas científicas, mas também inspire você a aprender mais sobre este local especial”, escreveu o diretor de projetos do Google Maps, Raleigh Seamster, no blog da empresa.

