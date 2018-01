Google indenizará mulher que teve decote mostrado no Street View - Link - Estadão

SÃO PAULO – Uma mulher de Montreal, Canadá, ganhou na Justiça ao acusar o Google de violar sua privacidade com a ferramenta Street View. Segundo texto da decisão, ao mostrar Maria Pia Grillo sentada na frente de casa com “parte de seu seio exposto”, as câmeras da empresa foram invasivas.

Apesar de seu rosto aparecer borrado na imagem do Street View, a Justiça canadense considerou que ela ainda poderia ser identificada. A imagem do local já foi substituída pelo Google (na foto acima; a anterior está no detalhe com a palavra “Après”, ambas as imagens foram reproduzidas do Journal de Montreal) e o borrão foi expandido para tapar não só o corpo inteiro de Maria Pia como sua casa e seu carro.

A decisão fixou em US$ 2.250 a compensação a ser paga à mulher pelo Google. A moradora de Montreal descobriu sua imagem na ferramenta em 2009. Seu pedido inicial de indenização foi de US$ 45 mil, acompanhado de alegação de danos emocionais, incluindo depressão e gozação de colegas do trabalho em um “conhecido banco”.

O Google contestou o pedido inicial de compensação, argumentando que Maria Pia se encontrava em local público e que não havia conexão entre o registro no Street View e os problemas emocionais apresentados por ela depois. A empresa concordou, entretanto, em aumentar o borrão em cima da imagem. O juiz disse que o fato de uma pessoa estar em um local público não tira o seu direito à privacidade, mas que não parecia haver relação entre os problemas emocionais de Maria Pia e a foto na ferramenta do Google.